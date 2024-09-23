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        Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Faruk öldü

        BURSA'nın Karacabey ilçesinde sulama kanalına düşen Faruk Melle (2) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 16:19 Güncelleme: 23.09.2024 - 16:25
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        Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Faruk öldü
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        BURSA’nın Karacabey ilçesinde sulama kanalına düşen Faruk Melle (2) hayatını kaybetti.

        Olay, Karacabey ilçesi Hotanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Adana’dan Karacabey’e mevsimlik işçi olarak gelen Suriye uyruklu İ.M. ve H.H. çiftinin bebekleri Faruk Melle, kaldıkları evin önünde kardeşleri ile oyun oynarken yaklaşık 50 santimetre derinliğindeki sulama kanalına düştü. Diğer çocuklarının haber verdiği anne İ.M. oğlunu sulama kanalından çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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