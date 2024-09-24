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        Dere üstündeki köprüye bırakılan çanta, fünye ile patlatıldı

        BURSA'dayol ortasından geçen dere üstündeki köprüye bırakılan çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 15:27 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:30
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        Dere üstündeki köprüye bırakılan çanta, fünye ile patlatıldı
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        BURSA'dayol ortasından geçen dere üstündeki köprüye bırakılan çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

        Gemlik ilçesi Dereboyu'ndaki köprüye bırakılan çantayı görenlerin ihbarıyla olay yerine bomba imha uzmanı sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Araç trafiğine kapatılan yolda yaya geçişine de izin verilmezken, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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