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        Bursa'da son 3 yılda 6 uçak kazası; 6 ölü, 2 yaralı

        ÖĞRETMENpilot Ünal Aster (61) ile öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı'nın (42) ölümüyle sonuçlanan kaza, akıllara son 3 yılda Bursa'daki uçak kazalarını getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 16:01 Güncelleme: 24.09.2024 - 16:05
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        Bursa'da son 3 yılda 6 uçak kazası; 6 ölü, 2 yaralı
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        ÖĞRETMENpilot Ünal Aster (61) ile öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı'nın (42) ölümüyle sonuçlanan kaza, akıllara son 3 yılda Bursa'daki uçak kazalarını getirdi. 2021 yılında motor arızası nedeniyle havaalanına 500 metre mesafedeki bahçeye düşen uçakla başlayan 6 uçak kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dün saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada, öğretmen pilot Ünal Aster ile öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı'nın iniş-kalkış çalışması yaptığı, Fenix Havacılık'a ait TC-UDI kuyruk numaralı eğitim uçağı, kalkıştan kısa süre sonra pistin yanındaki boş araziye düştü. Uçağın parçaları piste ve araziye yayılırken, Ünal Aster ile Emir Gülal Nalcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği kaza, Bursa'da yaşanan uçak kazalarını bir kez daha gündeme getirdi. Dün meydana gelen kaza ile son 3 yılda Bursa'da yaşanan uçak kazalarında 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

        HAVAALANINA 500 METRE MESAFE KALA DÜŞTÜ: 2 YARALI

        29 Haziran 2021 tarihinde 2 kişinin içinde bulunduğu Cessna 172 tipi eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle havaalanına zorunlu iniş yaptığı sırada 500 metre yakınındaki bahçeye düştü. Kazada pilot Serkan Ünverdi ile öğrenci Rabia Erdun, hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından gazetecilere açıklama yapan Ünverdi, "Piste iniş yaparken çok aşırı rüzgar olunca pas geçtik. Pas geçtikten sonra normal tırmanışımızı yaparken motorda arıza oldu, geri dönüşe başladık. Ancak çok aşırı rüzgar olunca, motor da çalışmayınca ineceğimiz yer baktık. Arkada evler vardı, insanlar olduğu için elbette buraya doğru gidemezdik, önümüzde bahçe vardı. Ağaçların üzerine kontrollü acil iniş yaptık. Öğrendiklerimizi uyguladık. Kontrol amaçlı hastaneye geldik. Uçakta da ağır hasar yok, bu uçakla tecrübem var. Sıkıntımız yok" dedi.

        SOKAĞA DÜŞEN UÇAKTAKİ 2 PİLOT ÖLDÜ

        Bu kazadan 15 ay sonra yine bir uçak kazası yaşandı. 25 Nisan 2022 tarihinde, TC-UTT T2002JF model eğitim uçağı, kalkışından kısa bir süre sonra havalimanına 500 metre mesafede, bir eve çarpıp sokağa düştü. Uçak alev alırken, sokağa yayılan yakıt nedeniyle park halinde bulunan araçlar da yanmaya başladı. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, uçağın pilotu Furkan Otkum (27) ile öğrenci pilot Murat Avşar'ın (31) hayatını kaybettiği belirlendi. 2 ev ile 5 aracın da zarar gördüğü uçak kazası, güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

        MOTOR ARIZASI YAPAN GYROCOPTER ZEYTİNLİĞE ZORUNLU İNİŞ YAPTI

        Mudanya ilçesinde 17 Eylül 2022 tarihinde turistik gezi için havalanan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu gyrocopter, motor arızası nedeniyle zeytinliğe zorunlu iniş yaptı. Sert iniş yapan ve ağaçlara da çarpan gyrocopterdeki pilot Erkan Hoş (56) ile yolcu Gökhan Molla (34), kazadan yara almadan kurtuldu.

        DOĞAL GAZ ÇEVRİM SANTRALİNE DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ

        Yunuseli Havaalanı'ndan 1 Aralık 2022 tarihinde saat 13.30 sıralarında hobi amaçlı olarak havalanan TC-UHY Bristell B23 tipi tek motorlu uçak, Sakarya Pamukova'ya gitti. Uçak, Pamukova'dan Bursa’ya dönmek üzere havalandıktan yaklaşık yarım saat sonra, Türkiy'’nin en büyük 3’üncü santrali olan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali’nin arazisine düştü. Uçağın ilk belirlemelere göre yoğun sis nedeniyle hava muhalefetine bağlı olarak düştüğü belirtildi. Uçak düşme ile alev alırken, kazada iş insanı Hakan Köksal (54) ile güzellik uzmanı Burcu Sağlam (22), hayatını kaybetti.

        EĞİTİM UÇAĞI TARLAYA ZORUNLU İNİŞ YAPTI

        5 Ocak 2024 tarihinde ise Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hava parkından kalkış yapan özel bir havacılık şirketine ait tek kişilik eğitim uçağı, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Çiçeközü Mahallesi mevkisinde tarlaya zorunlu iniş yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan öğrenci pilot Mehmet Akif Öztürk, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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