TSYD Bursa Şubesi'nden Bursaspor'a ziyaret

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Bursaspor Başkanı Enes Çelik’i ziyaret etti.

TSYD Bursa Şube Yönetim Kurulu üyeleri, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve 3 maçta 3 galibiyet elde ederek lider olan Bursaspor'a ziyarette bulundu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde başkan Enes Çelik'i ziyaret eden TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi’ye, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Öztat, Başkanvekili İhsan Altıkardeş, Sayman Volkan Tezcan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Sedat Yoğurtçu ve Saadettin Tamer Avcı eşlik etti.

'BİRLİK HAVASI OLUŞTU'

Bursa’nın spordaki en büyük markasının Bursaspor olduğunu kaydeden TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, kısa zamanda yeşil-beyazlıların Süper Lig’e döneceğine inandığını söylerken, “Uzun zaman sonra kentte birliktelik havası oluştu. 41 bin taraftarın stadyuma gelmesi ve birçok seyircinin de dışarıda kalması bunun göstergesi. Sizlere başarılar diliyoruz” diye konuştu.

'SÜPER LİG’E DÖNMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursaspor Başkanı Enes Çelik de ekonomik anlamda 600 milyon lirayı aşan bir borcun ödendiğini ve diğer ödemelerin de kontrol edilebilir seviyeye geldiğini belirterek, “Bursaspor’un Süper Lig’e yeniden dönmesi için çalışıyoruz. Şehrin desteğini yanımızda görmek son derece kıymetli. Bizlere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.