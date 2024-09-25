Motosiklet yayaya çarptı; 1'i ağır 2 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Turist Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Bayram Taşdemir, kullandığı 16 BGV 049 plakalı motosikletle Yalova yönüne giderken, Eski Kaymakamlık Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Taygun Nacak'a çarptı. Nacak ile çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Taşdemir, yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu bildirilen Bayram Taşdemir, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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