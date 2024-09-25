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        Motosiklet yayaya çarptı; 1'i ağır 2 yaralı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Bayram Taşdemir'in (36) kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçen Taygun Nacak'a (34) çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:32 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:35
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        Motosiklet yayaya çarptı; 1'i ağır 2 yaralı
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        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Bayram Taşdemir’in (36) kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçen Taygun Nacak'a (34) çarptı. Nacak ile motosikletten düşen Taşdemir yaralandı.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında, Turist Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Bayram Taşdemir, kullandığı 16 BGV 049 plakalı motosikletle Yalova yönüne giderken, Eski Kaymakamlık Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Taygun Nacak'a çarptı. Nacak ile çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Taşdemir, yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu bildirilen Bayram Taşdemir, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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