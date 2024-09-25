Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Yolun karşısına geçerken minibüse çarpan bisikletli çocuk, yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçerken özel halk minibüsüne çarpan Muhammed Ali S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 17:02 Güncelleme: 25.09.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolun karşısına geçerken minibüse çarpan bisikletli çocuk, yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçerken özel halk minibüsüne çarpan Muhammed Ali S. (8), yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi’nde meydana geldi. Bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Muhammed Ali S., Mercan M. (55) yönetimindeki 16 M 06166 plakalı özel halk minibüsüne çarptı. Devrilen bisikletten düşen çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Muhammet Ali S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni gözaltına alındı
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni gözaltına alındı
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Dünyada her 3 çocuktan en az 1'i miyop
        Dünyada her 3 çocuktan en az 1'i miyop
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        "Sanık dışarıda kızım toprağın altında!"
        "Sanık dışarıda kızım toprağın altında!"
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Öğrenci velisi öğretmeni delgeçle dövdü!
        Öğrenci velisi öğretmeni delgeçle dövdü!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Bursa'da damadını bıçaklayarak öldüren sanığın müebbet hapsi istendi
        Bursa'da damadını bıçaklayarak öldüren sanığın müebbet hapsi istendi
        Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut toprağa verildi; cenazeye Dilan-Engin Pol...
        Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut toprağa verildi; cenazeye Dilan-Engin Pol...
        Bursa'da zorla alıkoyma ve darp davasında karar
        Bursa'da zorla alıkoyma ve darp davasında karar
        "Gelenekten Geleceğe Bursa Ahilik Buluşması" düzenlendi
        "Gelenekten Geleceğe Bursa Ahilik Buluşması" düzenlendi
        Motosiklet yayaya çarptı; 1'i ağır 2 yaralı
        Motosiklet yayaya çarptı; 1'i ağır 2 yaralı
        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona başlıyor
        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona başlıyor