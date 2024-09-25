Minibüsün çarptığı bisikletli ile araçtaki yolcu yaralandı (2)
ÇARPMAANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDIBursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsünün çarptığı bisikletli Necmettin Atay (70) ile ani fren nedeniyle yolculardan Gökçek B.
ÇARPMAANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsünün çarptığı bisikletli Necmettin Atay (70) ile ani fren nedeniyle yolculardan Gökçek B.'nin (75) yaralandığı kaza, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye, minibüsün çarptığı anlar yer aldı.
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