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        Polis ekibine, evinin penceresinden silah doğrultan şüpheli, operasyonla yakalandı (2)

        TUTUKLANDIBursa'da,evinde yüksek sesle müzik dinleyen İsmet Kahrıman (45), komşularının şikayeti üzerine gelen polis ekiplerine pencereden silah doğrulttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 21:16 Güncelleme: 25.09.2024 - 21:16
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        Polis ekibine, evinin penceresinden silah doğrultan şüpheli, operasyonla yakalandı (2)
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        TUTUKLANDI

        Bursa'da,evinde yüksek sesle müzik dinleyen İsmet Kahrıman (45), komşularının şikayeti üzerine gelen polis ekiplerine pencereden silah doğrulttu. Eski boksör olduğu iddia edilen Kahrıman, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kahrıman, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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