Polis ekibine, evinin penceresinden silah doğrultan şüpheli, operasyonla yakalandı (2)

Bursa'da,evinde yüksek sesle müzik dinleyen İsmet Kahrıman (45), komşularının şikayeti üzerine gelen polis ekiplerine pencereden silah doğrulttu. Eski boksör olduğu iddia edilen Kahrıman, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kahrıman, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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