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        Doğdukları hastaneye atanan 5 genç doktor, ilk nöbetlerini tuttu

        BURSA'da, İnegöl Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen 5 genç, tıp eğitimlerinin ardından aynı hastaneye doktor olarak atandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 09:34 Güncelleme: 26.09.2024 - 09:40
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        Doğdukları hastaneye atanan 5 genç doktor, ilk nöbetlerini tuttu
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        BURSA'da, İnegöl Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen 5 genç, tıp eğitimlerinin ardından aynı hastaneye doktor olarak atandı. Acil Servis doktoru olarak göreve başlayan doktorlar, ilk nöbetlerini tuttu.

        İnegöl Devlet Hastanesi'nde Acil Servis doktoru olarak göreve başlayan 5 doktor, doğdukları hastanede vatandaşlara şifa olmaya çalışıyor. Tıp fakültelerindeki eğitimlerini tamamlayan, Gülşen İpek Boğazkesenli, Sude Tekin, Gökçe Eda Vargün, Sena Akyıldız ve Seren Kahreman dünyaya geldikleri hastaneye atandı. 5 doktor, Acil Servis’te ilk nöbetlerini tuttu.

        'İNEGÖL ADINA ÇOK BÜYÜK BİR ŞANS’

        Yaşanan durumun çok büyük bir şans olduğunu söyleyen, İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen, "İnegöl Devlet Hastanesi yalnızca İnegöl değil, İnegöl'ün çevre ilçelerine hizmet eden bir bölge hastanesi konumunda. Bu bağlamda yoğun hasta profiline hizmet eden İnegöl Devlet Hastanesi’nde son atama kuralarında çok güzel bir tesadüf gerçekleşti ve İnegöl Devlet Hastanesi’nde doğan 5 çocuğumuz tıp fakültelerinde eğitimini bitirdikten sonra birinci tercih olarak hastanemize geldiler ve şu an da hizmete başladılar. Bu bizim için oldukça büyük bir şans. Gelecekte bayrağı güvenle, umutla teslim edeceğimiz dinamik arkadaşların varlığı bize büyük bir mutluluk ve onur veriyor. Ben aileleri adına onlarla beraber onurlarını, gururlarını paylaşıyorum. İnegöl'den böylesine üst düzey okumuş çocuklarımızın çıkması İnegöl için de kazanç. Bu açıdan ben geleceklerinin çok açık ve mutlu olmasını diliyorum. İnegöl adına çok büyük bir şans olduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

        'DOKTOR OLMAYA BU HASTANE KORİDORUNDA KARAR VERDİM'

        Doktor olmaya dünyaya geldiği hastanenin koridorunda karar verdiğini belirten Sude Tekin, ''Geçen ay yapılan zorunlu hizmet kurasında ilk tercihim İnegöl Devlet Hastanesi'ydi ve çok şanslıyım ki, geldi. Bu hastanede olmaktan çok gururluyum. Annem Nazan Tekin, 25 sene bu hastanede hizmet etmiş. Çok güzel bir hemşiredir. Ben de annemden aldığım bu bayrağı taşımış bulunuyorum. Doktor olmaya bu hastanenin koridorlarında, annemin iş arkadaşlarını görerek karar verdim. Her zaman örnek aldığım insanlar onlar olmuştu. Burada olmak hem çok duygusal hem de çok gurur verici. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

        'İYİ Kİ BURAYI TERCİH ETMİŞİM, ÇOK GURURLUYUM'

        Doktor Gökçe Eda Vargün ise "İnegöl Devlet Hastanesi'nde doğdum. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimi burada tamamladım. Daha sonra İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandım. 118 mecburi hizmet kategorisinde İnegöl Devlet Hastanesi'ni tercih ettim. Şu anda Acil Servis’te doktor olarak başladım. Burada annem 28 yıl hemşire, babam ise sağlık memuru olarak görev yaptı. Onların iş arkadaşlarına örnek alarak burayı tercih etmek istedim. İyi ki, burayı tercih etmişim çok gururluyum. İnegöllülere hizmet vermekten mutluyum" dedi.

        ‘ÇOCUKKEN TEDAVİ GÖRDÜĞÜM KORİDORLARDA, ARTIK DOKTORUM'

        Doktor Seren Kahreman da "İnegöl Devlet Hastanesi'nde 30 Temmuz 2000 tarihinde doğdum. Üniversiteye kadar olan eğitimi burada tamamladıktan sonra İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi’nde eğitimimi gördüm. Daha sonra bu sene yapılan zorunlu hizmet kurasında İnegöl Devlet Hastanesi'ne atandım. Ve şunu söylemek istiyorum ki, çocukken tedavi gördüğüm koridorlarda artık doktorluk yaptığım için çok mutluyum, çok gururluyum. İyi ki, ilk tercihimi buraya yazmışım" diye konuştu.

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