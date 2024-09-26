Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        7,5 yıl hapis cezası onanan 'yorgun mermi' sanığı muhtara tahliye

        BURSA'dakatıldığı düğünde havaya ateş açarak yolda yürüyen Zekiye Demiralay'ın (47) ölümüne neden olan ve 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 7,5 yıl hapse çarptırılan İstanbul Sultançiftliği Mahallesi Muhtarı Ali Özkan'ın (66) cezası, istinaf mahkemesinde onandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        7,5 yıl hapis cezası onanan 'yorgun mermi' sanığı muhtara tahliye
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'dakatıldığı düğünde havaya ateş açarak yolda yürüyen Zekiye Demiralay'ın (47) ölümüne neden olan ve 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 7,5 yıl hapse çarptırılan İstanbul Sultançiftliği Mahallesi Muhtarı Ali Özkan'ın (66) cezası, istinaf mahkemesinde onandı. Karar sonrası 16 aydır cezaevinde bulunan Özkan, tutuklu kaldığı süre ve sağlık sorunları dikkate alınarak tahliye edildi.

        Olay, 22 Nisan 2023'te Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Erguvan Sokak'ta meydana geldi. Zekiye Demiralay, kızı D.Y. (9) ile yaya olarak bayram ziyaretinden evine dönerken bir anda yere yığıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Demiralay'ın omzuna mermi isabet ettiği ve iç organlarına zarar verdiği tespit edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Demiralay, olaydan 11 gün sonra, 3 Mayıs'ta yaşam mücadelesini kaybetti.

        2 KİLOMETRE İLERİDEN ATEŞLENEN MERMİYLE VURULMUŞ

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için özel ekip kurdu. Ekipler, olay yeri çevresindeki 500 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Olay sırasında Zekiye Demiralay'ın, eski eşiyle telefonda konuştuğu ve bu sırada sesin kesildiği belirlenerek de vurulma saati tespit edildi. Olay yerinden 2 kilometre ileride Dumlupınar Mahallesi Menekşe Sokak'ta, gelin alma merasiminde silahla havaya ateş edildiği belirlendi.

        MÜEBBET HAPİS İSTEMİ İLE DAVA

        Silahla havaya ateş açan şüphelinin, İstanbul'dan yeğeninin düğünü için Bursa'ya gelen ve Sultançiftliği Mahallesi muhtarı olduğu öğrenilen Ali Özkan olduğu tespit edildi. Özkan, gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan 14 kovan ile Zekiye Demiralay'ın vücudundan çıkan mermi çekirdeği de kriminal incelemede şüphelinin kullandığı tabanca ile eşleşti. Tutuklanan Özkan hakkında, 'Olası kasıtla öldürme' ve 'Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda ateş etme' suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        'KEŞKE BEN ÖLSEYDİM'

        Ali Özkan, Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalarda, yeğeninin düğünü için Bursa'ya geldiğini, düğün günü heyecanla havaya ateş edince, istemeyerek Zekiye Demiralay'ın ölümüne neden olduğunu söyleyerek, pişman olduğunu belirtti. Özkan, savunmasında, "Keşke Zekiye Hanım'ın yerine ben ölseydim. O günden sonra vicdanım hiç rahat değil. Ayrıca şeker hastasıyım hakim bey. Hapishanede yatmak istemiyorum, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyetinin, suçunu sabit görerek, 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 7,5 yıl hapis cezası verdiği Ali Özkan'ın şikayetten vazgeçilmesi için aileye 500 bin lira 'kan parası' teklif ettiği de öğrenildi.

        'BENİM ANNEM ÖLDÜ, PARAYI NE YAPAYIM'

        DHA muhabirine telefonda konuşan Zekiye Demiralay'ın büyük kızı Ayşe A., duruşmalarda şeker hastası olmasını gerekçe göstererek tahliyesini isteyen muhtarın, olay tarihinde 8 yaşında olan kardeşi D.Y. için 450 bin TL, kendisi içinse 50 bin TL teklif ettiğini söyledi. 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan ceza alan Özkan'ın, 'Olası kasıtla ölüme neden olma' suçundan yargılanması gerektiğini belirtip, karara itiraz ettiklerini söyleyen Ayşe A., "Benim annem öldü, parayı ne yapayım. Kardeşim annesiz kaldı. Bu adamın bir gün dahi içeride kalması, insanın içine su serpiyor. Bu ceza yeterli değil. Ali Özkan'ın 'Olası kasıtla ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

        SANIK AVUKATI CEZAYA İTİRAZ ETTİ

        Diğer yandan verilen cezayı fazla bulan Özkan'ın avukatı Hakan Gündoğdu, Bursa Adliye Mahkemesi'ne (BAM) itirazda bulundu. BAM 10'uncu Ceza Mahkemesi Yargıtay yolu açık olmak koşuluyla verilen cezayı onarken, 16 aydır cezaevinde bulunan Ali Özkan'ın, kaldığı süre ve sağlık sorunlarını dikkate alarak tahliyesini kararlaştırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        30 ilde 122 soygun! 155 yıl hapsi vardı!
        30 ilde 122 soygun! 155 yıl hapsi vardı!
        Müşterileri bindi kendisi binmedi
        Müşterileri bindi kendisi binmedi
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Drift magandası baba-oğul polise silah çekti!
        Drift magandası baba-oğul polise silah çekti!
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        Trump'tan İran'a: "Ülkenizi yerle bir ederiz derdim"
        Trump'tan İran'a: "Ülkenizi yerle bir ederiz derdim"
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        Dünya'nın geçici süreliğine 'bir tane daha Ay'ı olacak'
        Dünya'nın geçici süreliğine 'bir tane daha Ay'ı olacak'
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?

        Benzer Haberler

        Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki timsah beslenmeden geçireceği kışa özel progra...
        Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki timsah beslenmeden geçireceği kışa özel progra...
        Doğdukları hastaneye atanan 5 genç doktor, ilk nöbetlerini tuttu
        Doğdukları hastaneye atanan 5 genç doktor, ilk nöbetlerini tuttu
        Bursa'da havaya ateş ettiği belirlenen 9 şüpheli tutuklandı
        Bursa'da havaya ateş ettiği belirlenen 9 şüpheli tutuklandı
        Polis ekibine, evinin penceresinden silah doğrultan şüpheli, operasyonla ya...
        Polis ekibine, evinin penceresinden silah doğrultan şüpheli, operasyonla ya...
        Bursa'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Bursa'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Minibüsün çarptığı bisikletli ile araçtaki yolcu yaralandı (2)
        Minibüsün çarptığı bisikletli ile araçtaki yolcu yaralandı (2)