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        Hamur yoğurma makinesine sıkışan kolu, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde hamur yoğurma makinesine sağ kolunu sıkıştıran Zülayha Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 13:17 Güncelleme: 26.09.2024 - 13:20
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        Hamur yoğurma makinesine sıkışan kolu, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde hamur yoğurma makinesine sağ kolunu sıkıştıran Zülayha Ş. (46), itfaiyenin müdahalesi ile kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 10.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Bulvarı'ndaki 3 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Komşuları ile bodrum katındaki evinde hamur yoğuran Zülayha Ş., sağ kolunu yoğurma makinesine sıkıştırdı. Komşularının ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kolu sıkıştığı yerden çıkarılan Zülayha Ş., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zülayha Ş.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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