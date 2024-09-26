Bursalı basketbol masa hakemi Adem Çatalkaş kalbine yenik düştü

Bekar olduğu öğrenilen ve 14 yıldır hakemlik yapan Çatalkaş, Erikli Bilal Habeşi Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu'na bağlı olarak Bursa'da basketbol masa hakemi olarak görev yapan Adem Çatalkaş, 13 Eylül'de kalbindeki rahatsızlık nedeniyle başvurduğu Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp kapakçığı ameliyatı oldu. Başarılı geçen operasyonun ardından hastanedeki tedavisi süren Çatalkaş, gelişen komplikasyon sonucu yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Genç hakem, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybederek, bu sabah hayatını kaybetti.

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