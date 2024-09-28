Rögara düşen 2 koyunu itfaiye kurtardı; o anlar kamerada
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kapağı açık kalan rögara düşen 2 koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kapağı açık kalan rögara düşen 2 koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl'ün Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyüşe çıkan bir vatandaş, rögardan koyun seslerinin geldiğini fark etti. Yaklaşıp, baktığı sırada 2 koyunun rögarda olduğunu gören vatandaş, durumu itfaiye ekipleri bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halatlarla rögara girdi. Koyunlar itfaiye eri tarafından halatlara bağlanarak çıkarılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kurtarılan 2 koyunun sahibi aranıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.