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        İnegöl'de, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 12:03 Güncelleme: 02.10.2024 - 12:05
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        İnegöl'de, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Y. (22) ağır yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Yeni Fesleğen Sokak’ta meydana geldi. Oğuz K. (36) yönetimindeki 16 BKP 018 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Ahmet Y.’nin kullandığı 46 MA 9712 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, yola savrulan Ahmet Y.’nin sol bacağı parçalandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Ahmet Y., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması da geçirdiği belirlenen Ahmet Y., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        Ahmet Y.’nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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