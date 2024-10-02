10 yıldır aranan cinayet şüphelisi Bursa'da tarlada çalışırken yakalandı

ŞANLIURFA’da 10 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi Serdar O. (42), sahte kimlikle tarım işçisi olarak geldiği Bursa’nın Karacabey ilçesinde tarlada çalışırken yakalandı.

Şanlıurfa’da ‘kasten öldürme’ suçundan aranması bulunan ve 2014 yılından bu yana firari olduğu öğrenilen Serdar O., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından takibe alındı. Sahte kimlikle Karacabey’e gelerek, gündelik tarım işlerinde çalıştığı tespit edilen şüpheli, JASAT’ın 3 aylık takibi sonucu, İsmetpaşa Mahallesi’ndeki tarlada çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Serdar O., savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.