Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü

BURSA'da 10 gün önce cezaevinden izin olarak çıkan hırsızlık hükümlüsü Hüseyin Uzun (23), sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşı ile yürüyen Hüseyin Uzun, yol kenarında motosiklet üzerinde bekleyen kişi tarafından tabancayla vuruldu. Boynuna isabet edip, kulağından çıkan kurşunla ağır yaralanan Uzun yere yığılırken, saldırgan motosikletle kaçtı. Uzun'un yanındaki arkadaşı da bölgeden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzun, yaşamını yitirdi.