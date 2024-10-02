Trafiğe aldırış etmeden dakikalarca drift yaptı; o anlar kamerada

BURSA'da trafiğe aldırış etmeyen bir sürücü, otomobiliyle kavşakta dakikalarca drift yaptı. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. 34 GUS 862 plakalı otomobilin sürücüsü, yanından geçen diğer araçlara aldırış etmeden, kavşakta dakikalarca drift yaptı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, plakasını belirledikleri otomobilin sürücüsünün E.B. olduğunu belirledi.