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        Trafiğe aldırış etmeden dakikalarca drift yaptı; o anlar kamerada

        BURSA'da trafiğe aldırış etmeyen bir sürücü, otomobiliyle kavşakta dakikalarca drift yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 19:15 Güncelleme: 02.10.2024 - 19:20
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        Trafiğe aldırış etmeden dakikalarca drift yaptı; o anlar kamerada
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        BURSA'da trafiğe aldırış etmeyen bir sürücü, otomobiliyle kavşakta dakikalarca drift yaptı. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. 34 GUS 862 plakalı otomobilin sürücüsü, yanından geçen diğer araçlara aldırış etmeden, kavşakta dakikalarca drift yaptı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, plakasını belirledikleri otomobilin sürücüsünün E.B. olduğunu belirledi. 

        Sürücüye ve araç sahibine toplam 58 bin 187 TL idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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