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        Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü (2)

        YAKALANDIBursa'da,10 gün önce cezaevinden izin olarak çıkan hırsızlık hükümlüsü Hüseyin Uzun'u (23) Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesinde tabancayla öldürdükten sonra motosikletiyle kaçan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 20:51 Güncelleme: 02.10.2024 - 20:55
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        Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü (2)
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        YAKALANDI

        Bursa'da,10 gün önce cezaevinden izin olarak çıkan hırsızlık hükümlüsü Hüseyin Uzun’u (23) Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesinde tabancayla öldürdükten sonra motosikletiyle kaçan M.Ç. (26), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından merkez Nilüfer ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde Hüseyin Uzun ile geçmişe dayalı bir husumeti olduğu söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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