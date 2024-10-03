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        15 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü

        BURSA'nın Yıldırım ilçesinde H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 02:02 Güncelleme: 03.10.2024 - 02:05
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        15 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü
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        BURSA'nın Yıldırım ilçesinde H.B (16), tartıştığı Y.Ç. (15) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 

        Olay, saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi, Korusu mevkisindeki ağaçlık bölgede meydana geldi. İddiaya göre, Y.Ç. ile H.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Y.Ç., yanındaki bıçakla H.B.'yi yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. H.B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Y.Ç. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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