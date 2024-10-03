Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Çatıdan attığı beton parçasıyla ölüme neden olan sanık: Ortamı yumuşatmak istedim

        BURSA'da, yeğenlerinin kavgasını ayırırken 3 katlı evin çatısından atılan beton parçası başına isabet eden Ramadan Bayar'ın (65) ölümüne neden olan Yusuf Aydın'ın (20) 'Kasten öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 11:18 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çatıdan attığı beton parçasıyla ölüme neden olan sanık: Ortamı yumuşatmak istedim
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da, yeğenlerinin kavgasını ayırırken 3 katlı evin çatısından atılan beton parçası başına isabet eden Ramadan Bayar'ın (65) ölümüne neden olan Yusuf Aydın'ın (20) ‘Kasten öldürme’ suçundan yargılanmasına başlandı. İfadesinde arkadaşları Uğur (20) ve Hüseyin Balta (20) kardeşler tarafından darbedildiğini, ailelerin de karışmasıyla kavganın büyüdüğünü belirten Aydın, “Kavgaya karşı tarafın ailesi de müdahale etmeye çalışınca, ortamı yumuşatmak için çatıya çıkarak, 60 santimetre kalınlığında beton parçasını rastgele attım. Amacım birini öldürmek değildi. Beton Ramadan Bayar’a isabet etmiş. Maktulün ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.

        Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde geçen yıl aralık ayında, Yusuf Aydın, kavga ettiğini iddia edip, yardıma çağırdığı arkadaşları Uğur ve Hüseyin Balta kardeşlerin otomobilini çalıp kaçtı. Otomobille Balıkesir'e giden Aydın, aracın yakıtı bitince kendini polise ihbar etti. Gözaltına alınan Aydın, denetimli serbestlik koşuluyla serbest bırakıldı. Yusuf Aydın, olaydan 1 ay sonra 16 Ocak’ta, Hüseyin ve Uğur Balta ile mahallede karşılaştı. Araç hırsızlığı yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüşünce yaşanan arbedeye tarafların yakınları da karıştı. Bu sırada 3 katlı evlerinin çatısına annesi Nuran Aydın ile çıkan Yusuf Aydın, çatıdaki beton parçalarını kavga ettikleri kalabalığın üzerine attı. Beton parçalarından biri, yanında eşi Mevlüde Bayar (48) ve oğlu Umut Bayar (32) ile kavgaya karışan yeğenlerini ayırmaya çalışan 2 çocuk babası Ramadan Bayar'ın başına isabet etti. Ramadan Bayar, yere yığılırken, eşi Mevlüde ve oğlu Umut Bayar fenalık geçirdi.

        KALBİ 2 KEZ DURDU

        İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Ramadan Bayar'ın kalbinin durduğu belirlendi. Kalp masajıyla kalbi yeniden çalıştırılan Bayar, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastanede ikinci kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Ramadan Bayar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yakalanıp gözaltına alınan Yusuf Aydın ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        AİLELERİN DE KARIŞMASIYLA KAVGA BÜYÜDÜ

        ‘Kasten öldürme’ suçundan Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Yusuf Aydın, ifadesinde kavga ettiğini söyleyip, yardıma çağırdığı arkadaşları Uğur ve Hüseyin Balta kardeşlerin otomobilini çalıp kaçtığı için aralarında husumet olduğunu ve arkadaşlarından şikayetlerini geri çekmesini istediğini, kabul etmedikleri için de tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirtti. İki kardeş tarafından darbedildiğini ve ailelerin de karışmasıyla kavganın büyüdüğünü söyleyen Aydın, "Olay günü anneannemin oturduğu eve gittim. Uğur ve Hüseyin oraya geldi, aramızda kavga çıktı. Beni darbettiler. Binaya girip, üzerlerine kapıyı kapadım. Camı kırdılar. Dayım bizi ayırmak için yanımıza geldi" dedi.

        Binanın çatısına çıktığını ve sokakta süren kavgayı dağıtmak için eline geçirdiği beton parçasını aşağı attığını belirten Yusuf Aydın, "Kavgaya karşı tarafın ailesi de müdahale etmeye çalışınca, ortamı yumuşatmak için çatıya çıkarak, 60 santimetre kalınlığında beton parçasını rastgele attım. Amacım birini öldürmek değildi. Beton Ramadan Bayar'a isabet etmiş. Maktulün ailesine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

        'YAŞADIĞI KORKU VE PANİKLE EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİ'

        Yusuf Aydın'ın avukatı Dilan Firik de savunmasında, müvekkilinin kendisini ve ailesini korumak amacıyla, kalabalığın üzerine beton parçası attığını söyleyip, olayın meşru müdafaa kapsamında yaşandığını belirterek, "Müvekkil olay öncesi sanıklarla husumet yaşamış ve aldığı tehditlerden dolayı Bursa’yı terk etmiştir. Bursa’ya 3 ay sonra anneannesini ziyarete geldiğinde ise kendisini mahallede gören sanıklar, hakaretler eşliğinde saldırıda bulunmuştur. Müvekkilin yanında annesi de darbedilmiş, evde bulunan anneannesi de yaralanmıştır. Sanıklar evin kapı ve camlarını kırıp, penceresine de aynı şekilde zarar vermiş ve evin içerisine girmiştir. Müvekkilim teras katına kaçmış, saldırının bitmemesi ve dayısının kafasına kazma sapı ile vurulduğunu görmesi üzerine, kalabalığın dağılması için hedef gözetmeden terastan beton parçasını yere doğru atmıştır. Meşru müdafaa kapsamında, yaşadığı korku ve panikle sınırı aşmıştır" ifadelerini kullandı.

        33 yıllık eşi kavgayı ayırırken atılan beton parçasıyla gözlerinin önünde ölen Mevlüde Bayar ise sanığın yanı sıra annesinin de eşinin kafasına beton attığını öne sürüp, şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme, Aydın’ın tutukluluk haline karar verip, duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarı bugün açılıyor!
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarı bugün açılıyor!
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Eylül ayı zam şampiyonu öğrenci yurtları
        Eylül ayı zam şampiyonu öğrenci yurtları
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        Fenerbahçe, Twente deplasmanında
        Fenerbahçe, Twente deplasmanında
        Vurdukları genç yaralanınca peşine düşüp öldürdüler!
        Vurdukları genç yaralanınca peşine düşüp öldürdüler!
        Beşiktaş'ın Frankfurt 11'i!
        Beşiktaş'ın Frankfurt 11'i!
        Yolcu ile muavin tartıştı! Otogarda kanlı baskın!
        Yolcu ile muavin tartıştı! Otogarda kanlı baskın!
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        Avukatlık ücretlerine zam
        Avukatlık ücretlerine zam
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Yabancı işçinin ücreti düşecek
        Yabancı işçinin ücreti düşecek
        İsrail, Şam'ı vurdu
        İsrail, Şam'ı vurdu
        Gerilim yükseldi! Son gelişmeler neler?
        Gerilim yükseldi! Son gelişmeler neler?

        Benzer Haberler

        Bursa'da, otoyolda yürürken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Bursa'da, otoyolda yürürken otomobilin çarpmasıyla öldü
        15 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü
        15 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü
        Bursa'da çevre yolunda otomobilin çarptığı yaya öldü
        Bursa'da çevre yolunda otomobilin çarptığı yaya öldü
        Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç öldü
        Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç öldü
        Bursa'da 6'ncı kattaki balkondan manavın brandasına düşen kadın, ağır yaral...
        Bursa'da 6'ncı kattaki balkondan manavın brandasına düşen kadın, ağır yaral...
        Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü (...
        Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü (...