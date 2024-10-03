Metrodaki kavgada paniğe kapılan kadın yolcu 'imdat freni'ni çekti

BURSA’da metroda yolcular arasında çıkan kavga paniğe neden oldu. Bir kadın yolcu 'imdat freni'ni çekince seferlerde 4 dakikalık aksama yaşandı. O anlar kameraya yansırken, BURULAŞ’tan yapılan açıklamada, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Olay, 29 Eylül’de saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Üniversite seferini yapan 2 numaralı BursaRay hattında 2 erkek yolcu arasındaki tartışma, kısa sürede yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Araya girmeye çalışan diğer yolcuların da dahil olmasıyla gerginlik arttı. Bu sırada vagondaki kadın yolcular korku yaşadı. Bebek pusetinin başında ayakta duran 2 kadın, tekme ve yumruk darbesi ihtimaline karşı, kendilerini bebeğe siper etti. Oturan kadın yolculardan birinin uyarısıyla ayaktaki kadınlardan biri, acil durumlar için kullanılması gereken imdat frenini çekti. Kültürpark istasyonuna gelen metro, imdat freninin çekilmesiyle dururken, yaşananlar saniye saniye vagondaki kameraya yansıdı.