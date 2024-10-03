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        Metrodaki kavgada paniğe kapılan kadın yolcu 'imdat freni'ni çekti

        BURSA'da metroda yolcular arasında çıkan kavga paniğe neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 13:12 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:15
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        Metrodaki kavgada paniğe kapılan kadın yolcu 'imdat freni'ni çekti
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        BURSA’da metroda yolcular arasında çıkan kavga paniğe neden oldu. Bir kadın yolcu 'imdat freni'ni çekince seferlerde 4 dakikalık aksama yaşandı. O anlar kameraya yansırken, BURULAŞ’tan yapılan açıklamada, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

        Olay, 29 Eylül’de saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Üniversite seferini yapan 2 numaralı BursaRay hattında 2 erkek yolcu arasındaki tartışma, kısa sürede yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Araya girmeye çalışan diğer yolcuların da dahil olmasıyla gerginlik arttı. Bu sırada vagondaki kadın yolcular korku yaşadı. Bebek pusetinin başında ayakta duran 2 kadın, tekme ve yumruk darbesi ihtimaline karşı, kendilerini bebeğe siper etti. Oturan kadın yolculardan birinin uyarısıyla ayaktaki kadınlardan biri, acil durumlar için kullanılması gereken imdat frenini çekti. Kültürpark istasyonuna gelen metro, imdat freninin çekilmesiyle dururken, yaşananlar saniye saniye vagondaki kameraya yansıdı.

        ‘EMSAL DAVA OLARAK KAYITLARA GEÇECEK'

        Metro seferinde 4 dakika aksama yaşanırken, BURULAŞ’tan yapılan açıklamada, olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Geçtiğimiz günlerde BursaRay’da yaşanan bir olayda, imdat freni çekilmesi nedeniyle işletim aksaklıkları meydana gelmiştir. Bu olay, hukuki kayıtlara emsal dava olarak geçecektir. Toplu ulaşım araçlarında gerçekleşen kavgalar, taraflar arasında sulh sağlansa dahi diğer yolcuların güvenliğini ve huzurunu tehlikeye atmaktadır. BURULAŞ olarak, toplu ulaşımda yaşanan toplumsal huzur ve sükunu bozan her türlü olay için hukuki sürecin başlatılacağını ve kavga durumlarında gerekli işlemlerin uygulanacağını kamuoyuna duyururuz. Tüm yolcularımızdan toplu taşıma araçlarında sağduyulu davranışlar sergilemelerini rica eder, huzurlu ve güvenli bir yolculuk için hep birlikte sorumluluk almamız gerektiğini hatırlatırız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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