İSTANBUL dan cip çalan Suriye uyruklu Mazin B. (24), Bursa nın İnegöl ilçesinde 10 kilometrelik takiple yakalandı.İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul dan çalınan 34 HOU 261 plakalı cipin, ilçeye geleceğinin öğrenince harekete geçti. İlçe girişinde bekleyen ekipler, sürücüye dur ihtarında bulundu. Sürücü, uyarıya rağmen durmayıp, ciple kaçmaya başladı. Cip, 10 kilometre süren takiple önü kesilerek durduruldu. Suriye uyruklu Mazin B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.