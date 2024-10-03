Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Sosyal medyanın gündemine oturan 'saygı'; erkek turistler Bursa'da tarihi Yeşil Cami'yi etek giyip, ziyaret etti

        BURSA'ya gelen yabancı turist kafilesindeki erkekler, tarihi Yeşil Cami'yi ziyaretlerinde, kadınlar için cami girişine konulan etekleri giydi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 17:09 Güncelleme: 03.10.2024 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medyanın gündemine oturan 'saygı'; erkek turistler Bursa'da tarihi Yeşil Cami'yi etek giyip, ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’ya gelen yabancı turist kafilesindeki erkekler, tarihi Yeşil Cami’yi ziyaretlerinde, kadınlar için cami girişine konulan etekleri giydi. Camideki bir kişinin cep telefonuyla kayda alıp paylaştığı görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Şort giyen turistlerin, cami girişindeki uyarı levhasında, erkeklerin uzun pantolonlu olarak camiyi ziyaret etmesi gerektiği belirtilen yazıyı okuduktan sonra, saygıdan dolayı etekleri giydikleri öğrenildi.

        Bir tur şirketi ile tarihi ve kültürel gezi için Bursa’ya gelen turist kafilesindeki erkekler, Yıldırım ilçesindeki tarihi Yeşil Cami'yi gezmek istedi. Gruptakiler, cami girişinde çeşitli dillerde yazılan uyarı levhasında, erkeklerin uzun pantolonlu olması gerektiğini okuyunca, İslam dinine saygıdan dolayı, kadın ziyaretçilerin giymesi için konulan etekleri giyip, camiyi ziyaret etti. Çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydettiği ve sosyal medyada paylaştığı o anlar, izlenme rekoru kırdı.

        Yeşil Cami Müezzini İrfan Alpagut, Bursa'nın en önemli eserlerinden olan Yeşil Cami'yi günde 600'den fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğine dikkat çekerek, "Yabancı turistler buraya gelerek, caminin içerisinde bulunan talimatları okuyup, İslam'ın mabedine nasıl girilmesi gerektiğini oradan öğreniyorlar. Özellikle erkeklerin, bayanlara ayrılmış olan bölümlerdeki etekleri alıp, giymelerine çok şahit oluyoruz" dedi.

        İslam dinine gösterilen saygıdan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Alpagut, "İslam’ın mabedine, farklı bir dinden bile olsa saygı duyulması, çok sık karşılaştığımız bir durum. O yüzden, biz camilerimize girerken böyle hassasiyet gösteren yabancı kardeşlerimizi görünce, çok memnun oluyoruz. Sayılarının artmasını diliyoruz. Bu durumu hiçbir zaman olumsuz karşılayan birisine denk gelmedik. Erkekler böyle giyinip, birbirlerinin fotoğraflarını çekiyorlar. Genellikle saygıdan dolayı hiçbir problemle karşılaşmıyoruz" diye konuştu.

        'YANLIŞ ANLAMAYLA İLGİSİ YOK'

        Turistlerin hassasiyetine dikkat çelen Alpagut, "İçeri girmişseniz görmüşsünüzdür. 16 dilde Kur'an-ı Kerim meal yeri var. Biz arzu eden turistlere onları hediye ediyoruz. İslam dinine ve İslam'ın mabetlerine inanılmaz bir ilgi var. Bundan son derece memnunuz. Sosyal medyada yanlış anlayıp, böyle giyindikleri gibi bir algı oluştu ama durum böyle değil. İslam dinine olan saygılarından, hürmetlerinden ve kurallarına gayret göstermelerinden kaynaklı bir durumdur. Yanlış anlamayla kesinlikle bir ilgisi yoktur” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Dağ evinde vahşet! Arkadaşını öldürüp yaktı!
        Dağ evinde vahşet! Arkadaşını öldürüp yaktı!
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Zam şampiyonu oldu ancak maliyeti kurtardı
        Zam şampiyonu oldu ancak maliyeti kurtardı
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Tatsız karşılaşma
        Tatsız karşılaşma
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        'Evet' demek kolay oldu
        'Evet' demek kolay oldu

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Tatar: 250 yıldır enerji toplayan Marmara fayı 7.8'lik deprem üre...
        Prof. Dr. Tatar: 250 yıldır enerji toplayan Marmara fayı 7.8'lik deprem üre...
        Bursa'da yabancı erkek turistler cami ziyaretinde saygılarından şortlarının...
        Bursa'da yabancı erkek turistler cami ziyaretinde saygılarından şortlarının...
        6'ncı kattaki balkondan manavın brandasına düşen kadın, eşine kızıp kendisi...
        6'ncı kattaki balkondan manavın brandasına düşen kadın, eşine kızıp kendisi...
        İstanbul'dan çaldığı ciple geldiği Bursa'da yakalandı
        İstanbul'dan çaldığı ciple geldiği Bursa'da yakalandı
        Branda kurarken 5 metreden düşen işçi, ağır yaralandı
        Branda kurarken 5 metreden düşen işçi, ağır yaralandı
        Bursa merkezli 5 ilde narkotik operasyonu; 53 gözaltı
        Bursa merkezli 5 ilde narkotik operasyonu; 53 gözaltı