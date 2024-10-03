Cezaevinden izinli çıkan hükümlüyü öldüren şüpheli: Yanlışlıkla vurdum (2)

Bursa'da10 gün önce cezaevinden izinli olarak çıkan hırsızlık hükümlüsü Hüseyin Uzun'u, sokak ortasında yanlışlıkla vurarak öldürdüğünü söyleyen Miraç Çağlar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Çağlar'ın ateş ettiğini söylediği Mertcan Başdar ise serbest bırakıldı.

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