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        Cezaevinden izinli çıkan hükümlüyü öldüren şüpheli: Yanlışlıkla vurdum (2)

        TUTUKLANDIBursa'da10 gün önce cezaevinden izinli olarak çıkan hırsızlık hükümlüsü Hüseyin Uzun'u, sokak ortasında yanlışlıkla vurarak öldürdüğünü söyleyen Miraç Çağlar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 17:51 Güncelleme: 03.10.2024 - 17:51
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        Cezaevinden izinli çıkan hükümlüyü öldüren şüpheli: Yanlışlıkla vurdum (2)
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        TUTUKLANDI

        Bursa'da10 gün önce cezaevinden izinli olarak çıkan hırsızlık hükümlüsü Hüseyin Uzun'u, sokak ortasında yanlışlıkla vurarak öldürdüğünü söyleyen Miraç Çağlar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Çağlar'ın ateş ettiğini söylediği Mertcan Başdar ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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