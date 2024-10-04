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        16 yaşındaki çocuğu bıçakla öldüren 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

        BURSA'nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 03:49 Güncelleme: 04.10.2024 - 03:49
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        16 yaşındaki çocuğu bıçakla öldüren 15 yaşındaki çocuk tutuklandı
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        BURSA'nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı H.B.’yi (16) bıçaklayarak öldüren Y.Ç. (15) tutuklandı.

        Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi, Korusu mevkisindeki ağaçlık bölgede meydana geldi. İddiaya göre, Y.Ç. ile H.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Y.Ç., yanındaki bıçakla H.B.'yi yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün öğle saatlerinde Hz. Ali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        CANLI ÇOCUK TUTUKLANDI

        Tartıştığı H.B.’yi bıçaklayan ve olay yerinde kaçtıktan yarım saat sonra polis merkezine giderek teslim olan Y.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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