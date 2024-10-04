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        Sokak köpeğini sopayla öldürdü; o anlar kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde henüz kimliği öğrenilemeyen kişi, sokak köpeğini sopayla defalarca vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 08:20 Güncelleme: 04.10.2024 - 11:45
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        Sokak köpeğini sopayla öldürdü; o anlar kamerada
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde henüz kimliği öğrenilemeyen kişi, sokak köpeğini sopayla defalarca vurarak öldürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 30 Eylül’de İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen kişi, iddiaya göre tavuğunu yiyen sokak köpeğini, sopayla defalarca vurarak öldürdü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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