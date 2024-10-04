Sokak köpeğini sopayla öldürdü; o anlar kamerada

Olay, 30 Eylül’de İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen kişi, iddiaya göre tavuğunu yiyen sokak köpeğini, sopayla defalarca vurarak öldürdü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde henüz kimliği öğrenilemeyen kişi, sokak köpeğini sopayla defalarca vurarak öldürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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