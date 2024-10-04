3 gündür kayıp olarak aranırken, derede cesedi bulundu

BURSA'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Kadir Bingöl'ün (46) derede cesedi bulundu.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Temenyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Gökdere içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin, ailesinin 3 gündür kendisinden haber alamadığı için kayıp başvurusunda bulunduğu Kadir Bingöl olduğunu tespit etti. Kadir Bingöl'ün öldüğünü haber alıp, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, cenaze inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.