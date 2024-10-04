Kendisine yol vermeyen sürücüyü direksiyon başında yumrukladı; o anlar kamerada
BURSA'da bir otomobil sürücüsü, kendisine yol vermediğini iddia ettiği sürücüye direksiyon başındayken yumruk attı.
BURSA'da bir otomobil sürücüsü, kendisine yol vermediğini iddia ettiği sürücüye direksiyon başındayken yumruk attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte 2 sürücü arasında ‘yol verme’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce, otomobilinden inen sürücü, kendisine yol vermediğini iddia ettiği 16 AYK 182 plakalı otomobilin yanına gidip, direksiyon başındaki sürücüye camdan yumruk attı. O anlar, diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.