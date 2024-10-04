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        Sevgilisinin 2'nci kattaki evine vinç sepetiyle ulaşıp, evlilik teklif etti

        BURSA'da Furkan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 16:53 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:55
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        Sevgilisinin 2'nci kattaki evine vinç sepetiyle ulaşıp, evlilik teklif etti
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        BURSA'da Furkan K. (25), sevgilisinin 2'nci kattaki evinin penceresine vinçle çıkıp evlilik teklif etti. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

        Kentte yaşayan Furkan K., bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşına evlilik teklif etmek için farklı bir yola başvurdu. Kiraladığı vinçle kız arkadaşının evinin önüne giden Furkan K., ışıklarla süslediği sepete binip 4 katlı binanın 2'nci katındaki pencereye ulaştı. Arkadaşları, ellerindeki meşalelerle Furkan K.'ye destek verirken, çalan camı açan genç kızın, sevgilisini gördüğü andaki şaşkınlığı, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Çiçek ve yüzükle edilen teklifi kabul eden genç kız, mutluluğunu Furkan K.’ye sarılarak gösterdi.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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