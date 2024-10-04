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        Sopayla dövülen sokak köpeğinin ölmediği iddia edildi (2)

        KÖPEKBULUNAMADI Bursa'nın İnegöl ilçesinde D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 18:25 Güncelleme: 04.10.2024 - 18:30
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        Sopayla dövülen sokak köpeğinin ölmediği iddia edildi (2)
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        KÖPEKBULUNAMADI

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde D.A.’nın (58), tavuğunu yediği gerekçesiyle, sopayla defalarca vurduğu sokak köpeğinin ölmediği ve olayın ardından bahçesine sığındığı fabrikanın sahibi tarafından, veterinere götürülerek tedavi ettirildiği iddia edildi. Fabrika sahibi tarafından cep telefonu ile görüntülenen erkek köpeğin, darbeye bağlı olarak kafatasında kırıklar olduğu ve sol gözünün de görme yetisini kaybettiği belirlendi.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

        Köpeği dövdüğü anlar güvenlik kamerasına da yansıyan ve gözaltına alınan D.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. D.A.'nın ifadesinde, köpeği, tavukları yediği için bir anlık sinirle sopayla dövdüğünü, köpeğin ölmediğini söylediği öğrenildi.

        Öte yandan jandarmanın sahibinin ifadesine başvurmak üzere gittiği fabrikada, köpeği bulamaması üzerine, köpeğin sağ olduğuna dair görüntülerin dosyaya delil olarak sunulduğu ve D.A.’nın bu gerekçeyle serbest bırakıldığı iddia edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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