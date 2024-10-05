Bebek arabası ile kaldırımda yürüyen Yıldız'ın TIR'ın altında kalıp, öldüğü kaza kamerada

Kaza, 28 Eylül'de öğle saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Şirinevler Mahallesi istikametinden Ankara Yolu Caddesi'ne çıkan Muzaffer U. yönetimindeki 06 AZB 72 plakalı TIR, sürücüsünün dönüş yaptığı sırada, kaldırımda çocuğunun bulunduğu bebek arabası ile yürüyen Yıldız Polat'a çarptı. Polat dorsenin altında kalırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız Polat, kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

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