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        Babası ile kardeşini yaralayıp, komşusunu öldüren sanık: Gazetede görünce olayın farkına vardım

        BURSA'datedavi olmak istemediği için tartıştığı babası Hasan Doğru (49) ile kız kardeşi Yasemin'i (20) bıçakla ağır yaralayıp, komşusu Osman Kılınç'ı (28) öldüren uyuşturucu madde bağımlısı Yasin Doğru (24) için savcı, mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet ile 20'şer yıla kadar hapis cezası istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 12:28 Güncelleme: 05.10.2024 - 12:30
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        Babası ile kardeşini yaralayıp, komşusunu öldüren sanık: Gazetede görünce olayın farkına vardım
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        BURSA'datedavi olmak istemediği için tartıştığı babası Hasan Doğru (49) ile kız kardeşi Yasemin'i (20) bıçakla ağır yaralayıp, komşusu Osman Kılınç'ı (28) öldüren uyuşturucu madde bağımlısı Yasin Doğru (24) için savcı, mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet ile 20'şer yıla kadar hapis cezası istedi. Tutuklu sanık Doğru, mütalaaya karşı son sözünde, olay anını hatırlamadığını, cezaevine girdikten sonra gazetede okuduğu haber ile her şeyin farkına vardığını iddia etti.

        Olay, 2022 Kasım ayında Mustafakemalpaşa ilçesi Eskikızılelma Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Doğru, babası Hasan ile kız kardeşi Yasemin ile tartıştı. Tartışma büyüyünce Hasan Doğru, muhtar azası olan komşusu Osman Kılınç'ı telefon ile arayıp yardım istedi. Yasin Doğru, kavgayı ayırmak için eve gelen Kılınç'ı boynundan ve göğsünden bıçakladı. Kılınç, kanlar içinde yere yığılırken, Yasin Doğru bu kez babası ile kız kardeşini ağır yaraladı. Bir hırsızlık vakası için mahallede bulunan jandarma ekiplerince yakalanan Yasin Doğru, sorgusunda madde bağımlısı olduğunu, babası ile kız kardeşinin tedavi için kendisini hastaneye götürmeye çalıştığını, bu nedenle tartışıp, olayın gerçekleştiğini söyledi. İşlemleri sonrası Doğru, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tedavisi tamamlanan baba ile kız da taburcu edildi.

        SAVCI: CANAVARCA HİSLE VE EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRDÜ

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Yasin Doğru hakkında 'Kasten adam öldürmek' ve 'Yakın akrabayı yaralamak' suçlarından 3 kez müebbet hapis istemi ile iddianame hazırlandı. Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mütalaasını açıklayan savcı, Doğru'nun, Osman Kılınç'a karşı 'Kasten öldürme' suçunu canavarca hisle ve eziyet çektirerek gerçekleştirdiği için ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanığın, babası ve kardeşini de canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs ettiğini belirten savcı, Hasan ve Yasemin Doğru'ya yönelik eylemleri nedeniyle de 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        'KOMŞUMUZU ÖLDÜRDÜĞÜMÜ HATIRLAMIYORUM'

        Mütalaaya karşı son sözü sorulan Yasin Doğru ise olay anını hatırlamadığını, cezaevine girdikten sonra gazetede okuduğu haberle her şeyin farkına vardığını söyleyerek, "Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Bir anlık sinir krizi geçirdim. Kendime geldiğimde cezaevindeydim. Arkadaşlar gazetede beni gösterince olayın farkına vardım. Psikolojik sorunlarıma yenik düştüm. İlk krizimde kendimi bıçaklamıştım. Bana cinler musallat oldu. Uyuşturucuyu bıraktım ama yeniden başlayınca eski halime döndüm. Komşumuzu öldürdüğümü hatırlamıyorum. Çok pişmanım" dedi.

        KIZ KARDEŞİ OLAY ANINI ANLATTI

        Yasin Doğru'nun kız kardeşi Yasemin Doğru ise "Olay günü ailece kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra ağabeyim geceleri uyuyamadığını, sesler duyduğunu anneme anlattı. Annem, 'Doktora gidelim' dedi. Ağabeyim başta bunu kabul etti. Babam müsait olmadığı için Osman ağabeyi aradık. Ağabeyim bir anda doktora gitmekten vazgeçti. Yattığı yerden kalkarak eline bıçak aldı. Osman Kılınç'ın üstüne saldırdı. Beni de boğazımdan bıçaklayarak yaraladı. Balkona çıkıp yardım isterken kan kaybından gözlerim karardı. Sonrasını hatırlamıyorum, bayıldım" diye konuştu. Hasan Doğru ise oğlunun psikolojik sorunları olduğunu belirtip, şikayetçi olmadığını söyledi.

        'HEDEF GÖZETMEDEN BIÇAĞI SAVURURKEN OLAY GERÇEKLEŞMİŞTİR'

        Yasin Doğru'nun avukatı Canan Kongur da müvekkilinin olayı husumet güderek kasten gerçekleştirmediğini belirtip, "Psikolojik sorunları olduğu için, hastaneye götürülmek için zorlanan müvekkil, üzerine 4-5 kişi birden gelince onları kendisinden uzaklaştırmak için hedef gözetmeden, bıçağı savururken olay gerçekleşmiştir" dedi. Duruşmalarda pişmanlığını dile getirerek, iyi niyetini gösterdiğini belirttiği müvekkilinin, taksirle öldürme ve yaralama suçlarından cezalandırılmasını isteyen Kongur, aksi kanaat olması halinde ise kasten yaralamanın ölüm ile neticelenmesi sonucu 'haksız tahrik', 'meşru müdafaa' ve 'iyi hal' hükümlerinin uygulanarak, en alt sınırdan cezalandırılmasını talep edip, cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesini istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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