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        Bursa'da zeytinlikte çıkan yangın, ormana sıçradı

        BURSA'nınMudanya ilçesinde zeytinlikte başlayıp, ormana sıçrayan yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 15:59 Güncelleme: 05.10.2024 - 16:05
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        Bursa'da zeytinlikte çıkan yangın, ormana sıçradı
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        BURSA'nınMudanya ilçesinde zeytinlikte başlayıp, ormana sıçrayan yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

        Yangın, Hançerli Mahallesi'ndeki zeytinlikte öğle saatlerinde çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede 5 araç ve 16 personel ile soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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