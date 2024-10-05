Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Aynı ceviz ağacından 1 saat arayla düşen amca ile yeğeni yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ceviz toplamak için ağaca çıkan Yıldırım K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 16:05 Güncelleme: 05.10.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aynı ceviz ağacından 1 saat arayla düşen amca ile yeğeni yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ceviz toplamak için ağaca çıkan Yıldırım K. (64) ile yeğeni Aytekin K. (51), 1 saat arayla 4 metre yükseklikten düşüp, yaralandı.

        Olay, İnegöl ilçesi kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Aytekin K. ile amcası Yıldırım K., ceviz toplamak için bahçelerine gitti. Ağaca çıkarak ceviz toplayan Aytekin K. dengesini kaybedip 4 metre yüksekten düşüp yaralandı. Aytekin K., ihbarla bölgeye sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Aytekin K.'nin ardından amcası Yıldırım K. de aynı ağaca çıkıp ceviz toplarken dengesini kaybedip düştü. Yeğeninden 1 saat sonra aynı ağaçtan düşerek yaralanan Yıldırım K. de kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Amca ile yeğeninin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!
        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Bağışıklığınızı güçlendirecek kış çayı tarifleri
        Bağışıklığınızı güçlendirecek kış çayı tarifleri
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede

        Benzer Haberler

        Bursa'da zeytinlikte çıkan yangın, ormana sıçradı
        Bursa'da zeytinlikte çıkan yangın, ormana sıçradı
        Mudanya'da arazide çıkan yangın kontrol altına alındı
        Mudanya'da arazide çıkan yangın kontrol altına alındı
        Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Efeler Ligi'ndeki ilk hedefi play-off
        Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Efeler Ligi'ndeki ilk hedefi play-off
        Babası ile kardeşini yaralayıp, komşusunu öldüren sanık: Gazetede görünce o...
        Babası ile kardeşini yaralayıp, komşusunu öldüren sanık: Gazetede görünce o...
        "Tarla Kuşuydu Juliet" 5'inci sezonunda tiyatroseverlerle buluşuyor
        "Tarla Kuşuydu Juliet" 5'inci sezonunda tiyatroseverlerle buluşuyor
        Mudanya'dan kısa kısa
        Mudanya'dan kısa kısa