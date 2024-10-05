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        1923 Mustafakemalpaşaspor- Osmaniye Spor FK :1-2

        TFF3'üncü Lig 5'inci hafta maçında 1923 Mustafakemalpaşaspor evinde konuk ettiği Osmaniye Spor FK'ya 2-1 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 20:01 Güncelleme: 05.10.2024 - 20:05
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        1923 Mustafakemalpaşaspor- Osmaniye Spor FK :1-2
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        TFF3'üncü Lig 5'inci hafta maçında 1923 Mustafakemalpaşaspor evinde konuk ettiği Osmaniye Spor FK’ya 2-1 mağlup oldu.

        STAD: Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu

        HAKEMLER: Mehmet Çağatay Lakot, İsmail Çetin, Ahmet Kıvanç

        1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Alper Kaan Çakır, Erdinç Çepoğlu, Halil Bora, Abdulkadir Dursun(80 Yusuf Ali Çakır), Ahmet Kayhan, Mehmet Bağlı(81 İbrahim Aksu), Çağlar Özel(70 Doğacan Diker) ,Doğanay Kılıç(81 Muhammet Talha Çat), Furkan Özdemir(70 Berkin Taşkın ), Erdal Kaya, Kerem Yaşa

        OSMANİYE SPOR FK: Tolgahan Acar, Birkan Öksüz, İbrahim Konuksever,Erdi Bakırcı, Yusuf Onur Arıkan, Gürcan Gözüm, Furkan Cöcü(Mustafa Samican Keskin), Seçkin Getbay, Serhan Yılmaz(60 Ali Kucık), Abdülkadir Akyıldız(75 Oğuzhan Şahin Uzun), Mertcan Akkaya(46 Halil Karataş)

        SARI KARTLAR: Erdinç Çepoğlu,Doğanay Kılıç,Yusuf Ali Çakır(1923 Mustafakemalpaşaspor) Seçkin Getbay, Serhan Yılmaz,Furkan Cöcü(Osmaniye Spor FK)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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