Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        1923 Mustafakemalpaşaspor - Osmaniyespor FK: 1-2

        STAT: Mustafa Kemalpaşa İlçeHAKEMLER: Mehmet Çağatay Lakot, İsmail Çetin, Ahmet Kıvanç1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Alper Kaan Çakır, Erdinç Çepoğlu, Halil Bora, Abdulkadir Dursun (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 20:58 Güncelleme: 05.10.2024 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1923 Mustafakemalpaşaspor - Osmaniyespor FK: 1-2
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Mustafa Kemalpaşa İlçe

        HAKEMLER: Mehmet Çağatay Lakot, İsmail Çetin, Ahmet Kıvanç

        1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Alper Kaan Çakır, Erdinç Çepoğlu, Halil Bora, Abdulkadir Dursun (Dk. 80 Yusuf Ali Çakır), Ahmet Kayhan, Mehmet Bağlı (Dk. 81 İbrahim Aksu), Çağlar Özel (Dk. 70 Doğacan Diker), Doğanay Kılıç (Dk. 81 Muhammet Talha Çat), Furkan Özdemir (Dk. 70 Berkin Taşkın), Erdal Kaya, Kerem Yaşa

        OSMANİYESPOR FK: Tolgahan Acar, Birkan Öksüz, İbrahim Konuksever, Erdi Bakırcı, Yusuf Onur Arıkan, Gürcan Gözüm, Furkan Cöcü (Dk. 82 Mustafa Samican Keskin), Seçkin Getbay, Serhan Yılmaz (Dk. 60 Ali Kuçik) Abdülkadir Akyıldız (Dk. 75 Oğuzhan Şahin Uzun), Mertcan Akkaya (Dk. 46 Halil Karataş)

        SARI KARTLAR: Erdinç Çepoğlu, Doğanay Kılıç, Yusuf Ali Çakır (1923 Mustafakemalpaşaspor) Seçkin Getbay, Serhan Yılmaz, Furkan Cöcü (Osmaniyespor FK)

        GOLLER: Dk. 44 Kemal Yaşa (1923 Mustafakemalpaşaspor) - Dk. 23 Serhan Yılmaz, Dk. 63 İbrahim Konuksever (Osmaniyespor FK)

        TFF 3'üncü Lig'in 5'inci hafta maçında 1923 Mustafakemalpaşaspor evinde konuk ettiği Osmaniye Spor FK’ya 2-1 mağlup oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail resmen itiraf etti
        İsrail resmen itiraf etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Macron'dan "İsrail'e silah sevkiyatı dursun" çağrısı
        Macron'dan "İsrail'e silah sevkiyatı dursun" çağrısı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kozmik dans: İşte yıldızların hikayesi!
        Kozmik dans: İşte yıldızların hikayesi!
        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!
        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede

        Benzer Haberler

        1923 Mustafakemalpaşaspor- Osmaniye Spor FK :1-2
        1923 Mustafakemalpaşaspor- Osmaniye Spor FK :1-2
        Bursa merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu; 53 tutuklama
        Bursa merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu; 53 tutuklama
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Aynı ceviz ağacından 1 saat arayla düşen amca ile yeğeni yaralandı
        Aynı ceviz ağacından 1 saat arayla düşen amca ile yeğeni yaralandı
        Bursa'da zeytinlikte çıkan yangın, ormana sıçradı
        Bursa'da zeytinlikte çıkan yangın, ormana sıçradı
        Mudanya'da arazide çıkan yangın kontrol altına alındı
        Mudanya'da arazide çıkan yangın kontrol altına alındı