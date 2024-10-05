1923 Mustafakemalpaşaspor - Osmaniyespor FK: 1-2
STAT: Mustafa Kemalpaşa İlçeHAKEMLER: Mehmet Çağatay Lakot, İsmail Çetin, Ahmet Kıvanç1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Alper Kaan Çakır, Erdinç Çepoğlu, Halil Bora, Abdulkadir Dursun (Dk.
STAT: Mustafa Kemalpaşa İlçe
HAKEMLER: Mehmet Çağatay Lakot, İsmail Çetin, Ahmet Kıvanç
1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Alper Kaan Çakır, Erdinç Çepoğlu, Halil Bora, Abdulkadir Dursun (Dk. 80 Yusuf Ali Çakır), Ahmet Kayhan, Mehmet Bağlı (Dk. 81 İbrahim Aksu), Çağlar Özel (Dk. 70 Doğacan Diker), Doğanay Kılıç (Dk. 81 Muhammet Talha Çat), Furkan Özdemir (Dk. 70 Berkin Taşkın), Erdal Kaya, Kerem Yaşa
OSMANİYESPOR FK: Tolgahan Acar, Birkan Öksüz, İbrahim Konuksever, Erdi Bakırcı, Yusuf Onur Arıkan, Gürcan Gözüm, Furkan Cöcü (Dk. 82 Mustafa Samican Keskin), Seçkin Getbay, Serhan Yılmaz (Dk. 60 Ali Kuçik) Abdülkadir Akyıldız (Dk. 75 Oğuzhan Şahin Uzun), Mertcan Akkaya (Dk. 46 Halil Karataş)
SARI KARTLAR: Erdinç Çepoğlu, Doğanay Kılıç, Yusuf Ali Çakır (1923 Mustafakemalpaşaspor) Seçkin Getbay, Serhan Yılmaz, Furkan Cöcü (Osmaniyespor FK)
GOLLER: Dk. 44 Kemal Yaşa (1923 Mustafakemalpaşaspor) - Dk. 23 Serhan Yılmaz, Dk. 63 İbrahim Konuksever (Osmaniyespor FK)
TFF 3'üncü Lig'in 5'inci hafta maçında 1923 Mustafakemalpaşaspor evinde konuk ettiği Osmaniye Spor FK’ya 2-1 mağlup oldu.
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