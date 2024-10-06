Bursa'da palet fabrikasında yangın (2)
ALEVLEREMÜDAHALE SÜRÜYOR; 2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİBursa'nın Karacabey ilçesinde, palet fabrikasında çıkan yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere ambulansa alındı.
ALEVLEREMÜDAHALE SÜRÜYOR; 2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, palet fabrikasında çıkan yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere ambulansa alındı.
Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.