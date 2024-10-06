Bursa'da palet fabrikasında yangın (3)
3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI Bursa'nın Karacabey ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.
3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Karacabey ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.