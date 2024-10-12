Hastane bahçesindeki ambulans ve güvenlik kulübesinin camlarını kıran şüpheliler aranıyor

BURSA’da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesindeki güvenlik kulübesi ile ambulansın camları kırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler, hastaneye ait park halindeki ambulans ve güvenlik kulübesinin camlarını kırdı. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Olayın nedeni henüz bilinmezken, ekipler şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.