Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Baba ile oğlunun saldırısına uğrayan paramedik ambulans sürücüsü, olay anını DHA'ya anlattı (2)

        'SAĞLIKTAŞİDDETİN EN ÖNEMLİ GÖSTERGESİ'Bursa'da kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın önünü, otomobilleriyle kesen tekstilci S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 16:18 Güncelleme: 12.10.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baba ile oğlunun saldırısına uğrayan paramedik ambulans sürücüsü, olay anını DHA'ya anlattı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        'SAĞLIKTAŞİDDETİN EN ÖNEMLİ GÖSTERGESİ'

        Bursa’da kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın önünü, otomobilleriyle kesen tekstilci S.Y. ile oğlu Melih Y.’nin paramedik ambulans sürücüsü Muhammed Ali Karasulu’yu darbettiği saldırının sağlıkta şiddetin geldiği noktayı gösterdiğini söyleyen Bursa Tabip Odası Başkanı Kadir Binbaş, “Biz bu şiddetlerin hepsinin karşısındayız. Bu vakayı da özel olarak takip edeceğimize, hukuk büromuz açısından da takip edeceğimize emin olmalarını istiyoruz. Bu olay, sağlıkta şiddetin ne boyutlara geldiğini gösteren en önemli göstergesidir” dedi.

        'AMBULANSLARIMIZA BU TARZ YAKIN TAKİBİ SIK SIK YAŞIYORUZ'

        Trafikte seyir halindeki ambulanslarla sağlıkçıların, sık sık yakın takiple karşılaştığına ve bunun büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Binbaş, ''Gemlik'ten, 80 yaşındaki bir kalp krizi geçiren bir hastayı, ambulansımız paramediklerimizle birlikte Bursa Şehir Hastanesi'ne güvenlik şeridinden götürdüğü sırada, arkasından otomobil çok fazla yanaşıyor. Bu çok yaygın bir durumdur. Ambulansın arkasına takılmak, çok tehlikeli de bir olaydır. Ambulans normal hızla gitmeyebilir ve sık sık fren sıkabilir. Genelde ambulans ve diğer taşıtlarda çok yakın takipleri yaşarız. Arkadaşlarımız, bu konuda uyarı yapmış. Bu uyarı üzerine ambulansımızın önünü kesmişler. Aracımızı durdurmuş ve içinde hasta olup olmadığını kontrol etmek için ambulansa yönelmişler ve kendi cep telefonlarından çekim yapmışlar. İçeride hasta olduğunu görünce, cep telefonunu kapatmışlar. Sonra paramedik arkadaşımıza şiddet uygulamışlar” diye konuştu.

        'ŞEHİR EŞKIYALARI AMBULANSI ÇEVİRİP KONTROL ETMİŞ'

        Soruşturma aşamasını özel olarak takip edeceklerini belirten Binbaş, şunları söyledi:

        "Arkadaşımızın dudağında 12 dikişlik bir kesi var. Kıkırdağında bir kırık var. Türkiye'nin gözleri önünde görülen o ki şehir eşkıyaları, bir ambulansı çevirerek içerisini kontrol etmiş. Bu yasal anlamda suçtur. Çünkü, ambulansların bazen içi boş olur. Vakaya ulaşırken de sirenlerini açmak, geçiş önceliklerini kullanmak zorundadır. Ambulansta bulunan 80 yaşındaki hastamızı, şiddet olayından sonra ambulanstaki arkadaşlarımız yaralı olmasına rağmen, bu hastayı sağ salim bir biçimde Şehir Hastanesi’ne yetiştirmiş. Saldırıya uğrayan arkadaşımızla da görüştük. Son derece üzgündü. Çok değerli bir kamu hizmeti yaparken, 80 yaşındaki bir büyüğü olabilecek, en acil vakalardan birisi kalp krizi geçirirken, hastaneye yetiştirmesi çabası içerisindeyken, bu saldırıyı son derece kınıyoruz. Ama sağlıkta şiddet, hekim, hemşire, sağlık memuru ve paramedik hiç fark etmiyor."

        'AMBULANSLARDAKİ KAMERALAR, ŞİDDETİ VE DARBI GÖZ ÖNÜNE SERDİ'

        Ambulanslara takılan kameraların, sağlık personellerine yönelik şiddeti açıkça gösterdiğini ifade eden Binbaş, ''Tüm basın-yayın kuruluşlarında bu kamera görüntüleri yansıtıldı. Şöyle güzel bir şey olmuş. Ambulanslarımızda artık bu tür olaylarda delil teşkil etmesi açısından, korumak açısından, ambulanslarımıza kameralar yerleştirilmiş. Bu kameralar sayesinde arkadaşlarımızın uğradığı şiddeti ve darbı çok rahat bir biçimde halkımızın gözleri önüne sermiş olduk” ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Aile katliamı: 6 ölü!
        21 kez bıçaklandı! Katilin yaşı: 15!
        21 kez bıçaklandı! Katilin yaşı: 15!
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Yaşlı çift ormanda ölü bulundu!
        Yaşlı çift ormanda ölü bulundu!
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol

        Benzer Haberler

        Denetimden kaçarken havaya ateş açılarak durdurulan sürücü tutuklandı
        Denetimden kaçarken havaya ateş açılarak durdurulan sürücü tutuklandı
        Hastane bahçesindeki ambulans ve güvenlik kulübesinin camlarını kıran şüphe...
        Hastane bahçesindeki ambulans ve güvenlik kulübesinin camlarını kıran şüphe...
        Baba ile oğlunun saldırısına uğrayan paramedik ambulans sürücüsü, olay anın...
        Baba ile oğlunun saldırısına uğrayan paramedik ambulans sürücüsü, olay anın...
        Baba ile oğlu, hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sürücüyü darbetti (3)
        Baba ile oğlu, hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sürücüyü darbetti (3)
        Baba ile oğlu, hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sürücüyü darbetti (2)
        Baba ile oğlu, hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sürücüyü darbetti (2)
        Özgür Özel: İktidarı erken seçime zorlamak durumundayız (3)
        Özgür Özel: İktidarı erken seçime zorlamak durumundayız (3)