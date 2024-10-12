Denetimden kaçarken havaya ateş açılarak durdurulan sürücü tutuklandı

BURSA'nınİnegöl ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan ve polisin uyarı ateşiyle durdurulan Yusuf K.'nin kullandığı otomobil, başka araca çarptı. Sürücünün alkollü olduğu tespit edilirken, polise mukavemette bulunan Yusuf K. tutuklandı.

İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 150 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması yaptı. Durdurulan araçların sürücüleri denetlenirken, kurallara uymayanlara ceza yazıldı. Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde denetleme yapan ekipler, 16 PH 934 plakalı aracın sürücüsü Yusuf K.'ye (20) 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü otomobili ile kaçmaya çalıştı, polis de havaya uyarı ateşi açtı. Uyarı ateş ile durdurulan sürücünün kullandığı araç, kontrol noktasında başka bir otomobile çarptı. Sürücü ile içindeki yolcular araçtan indirilirken, Yusuf K.'nin 2.0 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yusuf K.'ye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 lira cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Polise mukavemette bulunan Yusuf K., işlemleri sonrası tutuklandı.