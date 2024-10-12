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        Denetimden kaçarken havaya ateş açılarak durdurulan sürücü tutuklandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan ve polisin uyarı ateşiyle durdurulan Yusuf K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 16:20 Güncelleme: 12.10.2024 - 16:25
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        Denetimden kaçarken havaya ateş açılarak durdurulan sürücü tutuklandı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan ve polisin uyarı ateşiyle durdurulan Yusuf K.'nin kullandığı otomobil, başka araca çarptı. Sürücünün alkollü olduğu tespit edilirken, polise mukavemette bulunan Yusuf K. tutuklandı.

        İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 150 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması yaptı. Durdurulan araçların sürücüleri denetlenirken, kurallara uymayanlara ceza yazıldı. Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde denetleme yapan ekipler, 16 PH 934 plakalı aracın sürücüsü Yusuf K.'ye (20) 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü otomobili ile kaçmaya çalıştı, polis de havaya uyarı ateşi açtı. Uyarı ateş ile durdurulan sürücünün kullandığı araç, kontrol noktasında başka bir otomobile çarptı. Sürücü ile içindeki yolcular araçtan indirilirken, Yusuf K.'nin 2.0 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yusuf K.'ye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 lira cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Polise mukavemette bulunan Yusuf K., işlemleri sonrası tutuklandı.

        190 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

        Bu arada polis ekiplerinin ilçe genelinde 4 farklı noktada yaptığı denetlemelerde 190 araç kontrol edildi, 484 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Kurallara uymayan ve evrakı eksik olan sürücülere toplamda 70 bin lira cezai işlem uygulanırken, alkollü olduğu saptanan 2 sürücünün de ehliyetine el konuldu. Ayrıca üzerinde 18 gram esrar çıkan 1 şüpheli gözaltına alındı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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