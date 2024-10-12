Patenli gençlerin trafikteki tehlikeli yolculuğu

İnegöl ilçesinde patenli 4 genç, seyir halinde olan bir halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Trafiğe aldırış etmeden ilerleyen patenli 4 kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. Trafikteki tehlikeli yolculuk, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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