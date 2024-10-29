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        Ambulansa fermuar sistemi ile yol verdiler

        BURSA'da sıkışık trafikte sürücüler, hasta taşıyan ambulansa fermuar düzeninde yol verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 13:04 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:10
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        Ambulansa fermuar sistemi ile yol verdiler
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        BURSA'da sıkışık trafikte sürücüler, hasta taşıyan ambulansa fermuar düzeninde yol verdi. Ambulanstaki sağlık çalışanları, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Osmangazi ilçesinde Avrupa Konseyi Bulvarı'nda ilerleyen sürücüler, sirenlerini çalıp arkalarından gelen ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi. Metrelerce uzayan trafikte, sürücülerin nizami şekilde yol vermesini sağlık ekibi, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Trafikte sağa ve sola geçen araçlar sayesinde ambulanstaki hasta, hızlıca Çekirge Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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