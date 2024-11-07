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        Bursa'daki orman yangını Balıkesir'e sıçradı (6)

        KARADANMÜDAHALE SÜRÜYORBursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Osmanlar Mahallesi'nde çıkan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçesine de sıçrayan orman yangınına 161 araç ve 430 personel ile ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 23:12 Güncelleme: 07.11.2024 - 23:15
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        Bursa'daki orman yangını Balıkesir'e sıçradı (6)
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        KARADANMÜDAHALE SÜRÜYOR

        Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Osmanlar Mahallesi'nde çıkan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçesine de sıçrayan orman yangınına 161 araç ve 430 personel ile ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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