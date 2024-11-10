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        Karacabey Belediyespor - Karaman FK: 1-1

        STAT:Mustafa Fehmi Gerçeker HAKEMLER: Burak Demirkıran, Recep Güneş, Mehmet Ali KeskinKARACABEY BELEDİYESPOR: Ahmet Daş - Ahmet Furak Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 11:47 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:50
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        Karacabey Belediyespor - Karaman FK: 1-1
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        STAT:Mustafa Fehmi Gerçeker

        HAKEMLER: Burak Demirkıran, Recep Güneş, Mehmet Ali Keskin

        KARACABEY BELEDİYESPOR: Ahmet Daş - Ahmet Furak Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Dk.76 Azat Çakar), Saruhan Fındıkçı (Dk.63 Koray Yağcı), Muhammed Enes Yılmaz, Ömer Faruk Yücel (Dk.46 Abdullah Balıkçı), Furkan Metin (Dk.63 Yusuf Ziya Gümüş), Berke Özgün (Dk.76 Berke Özgün), Ali Aydemir, Fahri Pınar.

        KARAMAN FK: Atalay Gökçe (Dk.15 Mertcan Dağlı)- Eyüpcan Delibalta, Azad Filiz, Polat Yaldır (Dk. 87Sabrican Vural), İlke Tankul, Hüseyin Mert Uyanıker (Dk. 87 Mehmet Bağcı), Cihat Aktaş, Anıl Gözütok (Dk. 87 Yunus Teke), Ömer Faruk Yılmaz, Özkan Taştemur, Resul Türkkalesi (Dk. 72 Abdülkadir Sönmez)

        GOLLER: Dk.84 Abdullah Balıkçı (Karacabey Belediyespor) Dk.56 Anıl Gözütok (Karaman FK)

        SARI KARTLAR: Furkan Metin, Saruhan Fındıkçı (Karacabey Belediyespor) - Cihat Aktaş (Karaman FK)

        TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup 11’inci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Karaman FK ile 1-1 berabere kaldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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