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        Eşini başına çekiçle vurup ağır yaraladığı iddiasıyla yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı eşi S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 17:51 Güncelleme: 22.11.2024 - 17:55
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        Eşini başına çekiçle vurup ağır yaraladığı iddiasıyla yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde tartıştığı eşi S. İ.’yi (38) başına çekiçle vurup, ağır yaraladığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, savcının itirazıyla yeniden gözaltına alınan Cüneyt İnci (40), tutuklandı.

        Olay, 20 Kasım saat 08.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 1’inci Mesudiye Sokak’ta meydana geldi. Mobilya firmasında çalışan Cüneyt İnci, sabah işe gitmek için evden çıktı, ancak kısa süre sonra geri döndü. S.İ., iddiaya göre eşine neden geri döndüğünü sorunca sinirlenen Cüneyt İnci, çekiçle onun başına defalarca vurdu. S.İ., başına aldığı darbelerle kanlar içinde kalırken, Cüneyt İnci ise kaçtı. Sesler üzerine eve gelen komşuları, S. İ.’yi, yerde yaralı halde yatarken buldu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’nde kaldırılan S. İ.’nin kafatasında kırık olduğu belirlendi. Beyin cerrahi servisinde tedaviye alınan S. İ.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alınan emniyetteki ifadesinde, “Ben yapmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum” dediği öğrenilen Cüneyt İnci, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı’nca itirazı üzerine İnci dün yeniden gözaltına alındı. ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Cüneyt İnci, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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