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        Yavru köpeği, 'sahiplenin' notuyla sokağa terk ettiler

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde bir yavru köpek, sokağa terk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 20:29 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:46
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        Yavru köpeği, 'sahiplenin' notuyla sokağa terk ettiler
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        BURSA’nın Gemlik ilçesinde bir yavru köpek, sokağa terk edildi. Yanına mama, eşya ve el yazısıyla yazılmış ‘Köpeği sahiplenin’ notu bırakılan köpek, çevredekiler tarafından Gemlik Gönüllü Hayvanseverler Derneği’ne teslim edildi.

        Gemlik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bir otobüs durağının önünden geçen vatandaşlar, durağın yanında yiyecek dolu bir poşet ve beyaz tüylü bir yavru köpek gördü. Vatandaşların Gemlik Gönüllü Hayvanseverler Derneği’ne haber vermesi üzerine dernek yetkilileri bölgeye geldi. Köpeğin yanında mama, eşya ve el yazısıyla ‘Köpeği sahiplenin’ yazısı bulan dernek üyeleri, köpeğin sahipli olduğu ve sokağa terk edildiğini belirledi.

        Konuyla ilgili açıklama yapan Gemlik Gönüllü Hayvanseverler Derneği, yavru köpeğin güvenli bir yere alındığını ve sahiplendirilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, “Hayvan sahiplenmek bir sorumluluktur. Terk edilmek hiçbir canlının kaderi olmamalı” ifadeleriyle bu tür olayların önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

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