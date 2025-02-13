Fiziksel engelini koşarak aştı, 13 yılda 21 birincilik kazandı

BURSA’nın İznik ilçesinde tekstil işçisi Burak Tetik (30), fiziksel engelini koşu sporuyla aştı. Bebekken geçirdiği hastalık nedeniyle sol bacağı, sağ bacağına göre 3 santim kısa olan Tetik’in, 2012 yılında amatör olarak başladığı ilk koşusunda 100 kişiden 97’nci olması onu yıldırmadı. 13 yılda, katıldığı 5 ve 10 kilometrelik koşularda 21 birincilik elde eden Burak Tetik, “Koşarken hiçbir şey hissetmiyorsunuz. O kupayı, madalyayı aldıktan sonra hiçbir ağrın, hiçbir sızın kalmıyor” dedi.

İznik’te yaşayan Gülsüm (50), İrfan Tetik (50) çiftinin 3’üncü çocuğu olarak 1995 yılında dünyaya gelen Burak Tetik’e henüz bebekken geçirdiği havale nedeniyle epilepsi teşhisi konuldu. Hastalığı nedeniyle bacakları tutmayan Tetik, 8 yıl süren fizik tedavi sürecinin ardından yeniden yürümeye başladı. Hastalık nedeniyle Tetik’in sol bacağı, sağ bacağına göre 3 santim kısa kaldı. Eğitim hayatı boyunca, yaşıtları gibi rahat yürüyemeyen ve koşamayan Burak Tetik, her gün gittiği İznik Gölü kenarında sahilde koşanları görünce koşu sporuna merak saldı. Tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan ve 2012 yılında, uluslararası bir organizasyon olan İznik Ultra Maratonu ile amatör spor hayatına başlayan Tetik, 100 kişinin katıldığı bu yarışı 97’nci olarak tamamladı. Bu derece onu yıldırmadı, aksine azmini artırdı.

‘HAYALİM PARLİMPİK SPORCU OLARAK TÜRK BAYRAĞI’NI DALGALANDIRMAK’

İlk koşusunun ardından bütün yarışları takip etmeye başladığını söyleyen Burak Tetik, 2028 yılında yapılacak 18’inci Paralimpik Oyunları’nda oyunlarında Türkiye’yi temsil etmek istediğini söyleyerek, “Bu macera 2012 yılında başladı. Ve o gün ilk madalyamı aldım. Ondan sonra heyecan bastı, aksiyonla devam etti. O yarışlardan sonra neler yapabilirim, nasıl bir yol çizebilirim diye takip etmeye başladım. Sonrasında Türkiye’nin birçok yerindeki yarışlara gittim. Hayalim paralimpik sporcu olarak Türk bayrağını orada dalgalandırmak. O koşuda bayrağı kaldırdığım zaman ilk hayalim gerçekleşmiş olacak” diye konuştu.

‘KUPAYI ALDIKTAN SONRA HİÇBİR AĞRIN, SIZIN KALMIYOR’