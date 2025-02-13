Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Fiziksel engelini koşarak aştı, 13 yılda 21 birincilik kazandı

        BURSA'nın İznik ilçesinde tekstil işçisi Burak Tetik (30), fiziksel engelini koşu sporuyla aştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 10:41 Güncelleme: 13.02.2025 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fiziksel engelini koşarak aştı, 13 yılda 21 birincilik kazandı
        ABONE OL

        BURSA’nın İznik ilçesinde tekstil işçisi Burak Tetik (30), fiziksel engelini koşu sporuyla aştı. Bebekken geçirdiği hastalık nedeniyle sol bacağı, sağ bacağına göre 3 santim kısa olan Tetik’in, 2012 yılında amatör olarak başladığı ilk koşusunda 100 kişiden 97’nci olması onu yıldırmadı. 13 yılda, katıldığı 5 ve 10 kilometrelik koşularda 21 birincilik elde eden Burak Tetik, “Koşarken hiçbir şey hissetmiyorsunuz. O kupayı, madalyayı aldıktan sonra hiçbir ağrın, hiçbir sızın kalmıyor” dedi.

        İznik’te yaşayan Gülsüm (50), İrfan Tetik (50) çiftinin 3’üncü çocuğu olarak 1995 yılında dünyaya gelen Burak Tetik’e henüz bebekken geçirdiği havale nedeniyle epilepsi teşhisi konuldu. Hastalığı nedeniyle bacakları tutmayan Tetik, 8 yıl süren fizik tedavi sürecinin ardından yeniden yürümeye başladı. Hastalık nedeniyle Tetik’in sol bacağı, sağ bacağına göre 3 santim kısa kaldı. Eğitim hayatı boyunca, yaşıtları gibi rahat yürüyemeyen ve koşamayan Burak Tetik, her gün gittiği İznik Gölü kenarında sahilde koşanları görünce koşu sporuna merak saldı. Tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan ve 2012 yılında, uluslararası bir organizasyon olan İznik Ultra Maratonu ile amatör spor hayatına başlayan Tetik, 100 kişinin katıldığı bu yarışı 97’nci olarak tamamladı. Bu derece onu yıldırmadı, aksine azmini artırdı.

        ‘HAYALİM PARLİMPİK SPORCU OLARAK TÜRK BAYRAĞI’NI DALGALANDIRMAK’

        İlk koşusunun ardından bütün yarışları takip etmeye başladığını söyleyen Burak Tetik, 2028 yılında yapılacak 18’inci Paralimpik Oyunları’nda oyunlarında Türkiye’yi temsil etmek istediğini söyleyerek, “Bu macera 2012 yılında başladı. Ve o gün ilk madalyamı aldım. Ondan sonra heyecan bastı, aksiyonla devam etti. O yarışlardan sonra neler yapabilirim, nasıl bir yol çizebilirim diye takip etmeye başladım. Sonrasında Türkiye’nin birçok yerindeki yarışlara gittim. Hayalim paralimpik sporcu olarak Türk bayrağını orada dalgalandırmak. O koşuda bayrağı kaldırdığım zaman ilk hayalim gerçekleşmiş olacak” diye konuştu.

        ‘KUPAYI ALDIKTAN SONRA HİÇBİR AĞRIN, SIZIN KALMIYOR’

        13 yıl içinde katıldığı, 5 kilometre ve 10 kilometre kategorisindeki 150 yarışta 21 birincilik, 2012 yılındaki ilk yarışı hariç, 128 ikincilik ve üçüncülük elde eden Tetik, fiziksel engelinin spor yapmasına ve hayallerini gerçekleştirmesine engel olmadığına dikkat çekerek, “Koşarken hiçbir şey hissetmiyorsunuz. O kupayı, madalyayı aldıktan sonra hiçbir ağrın, hiçbir sızın kalmıyor. Aksiyon devam ediyor, yarışlara devam ediyorsun. 2025’teki koşu hedefim 13 tane. 13 yarıştan da hepsini almaya kararlıyım. Diğer engelli arkadaşlarıma şunu tavsiye ederim; pes etmesinler devam etsinler. İsteyen istediği engeli koysun, biz o engeli yıkıp, aşarız. Geçeriz her türlü. Bizim için engel yok” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Kemal gideli 3 gün oldu! Daha 16 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        Kemal gideli 3 gün oldu! Daha 16 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        İş kazasında rapor parası düştü
        İş kazasında rapor parası düştü
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar
        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar

        Benzer Haberler

        Yeşil reçeteye tabi 600 bin adet hapla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Yeşil reçeteye tabi 600 bin adet hapla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Bursa'da restoran yangında kullanılamaz hale geldi
        Bursa'da restoran yangında kullanılamaz hale geldi
        Bursa'da "Solistler Geçidi" konseri verildi
        Bursa'da "Solistler Geçidi" konseri verildi
        Yavru köpeği, 'sahiplenin' notuyla sokağa terk ettiler
        Yavru köpeği, 'sahiplenin' notuyla sokağa terk ettiler
        Karacabey Belediyespor - Diyarbekirspor: 2-1
        Karacabey Belediyespor - Diyarbekirspor: 2-1
        Bursa Deniz Otobüslerinde sefer iptalleri
        Bursa Deniz Otobüslerinde sefer iptalleri