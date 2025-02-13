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        3 kişinin öldüğü 'Roman düğünü' davasında 25 yıl hapse çarptırılan sanık, olaydan 10 yıl sonra tutuklandı

        BURSA'da, Güney Marmara Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Efkan Özçimen (32) ile Saniye Cedik (53) ve Savaş Göcük'ün (31) yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de yaralandığı düğündeki kavgaya ilişkin yargılandığı davada, 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan tutuksuz sanık Çetin Çedik (63), kararın istinafta onanmasının ardından olaydan 10 yıl sonra yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:17 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:20
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        3 kişinin öldüğü 'Roman düğünü' davasında 25 yıl hapse çarptırılan sanık, olaydan 10 yıl sonra tutuklandı
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        BURSA'da, Güney Marmara Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Efkan Özçimen (32) ile Saniye Cedik (53) ve Savaş Göcük'ün (31) yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de yaralandığı düğündeki kavgaya ilişkin yargılandığı davada, 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan tutuksuz sanık Çetin Çedik (63), kararın istinafta onanmasının ardından olaydan 10 yıl sonra yakalandı.

        Merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi B/244 Sokak'ta 31 Mayıs 2015 tarihinde Roman aileler arasında düğün yapıldı. Yıldırım Umut'un düğününde, Güney Marmara Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Efkan Özçimen, 'meydancılık' olarak tabir edilen yöntemle gece boyunca davetlileri takı takıp, oynamaları için sırayla sahneye çağırdı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Metin, Ali ve Çetin Çedik, Özçimen'e, kendilerini sahneye niye çağırmadığını sorup, bağırdı. Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 18 kişi silahla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Efkan Özçimen, Saniye Çedik ve Savaş Göcük yaşamını yitirdi; 15'i ise tedavileri sonrası taburcu edildi.

        HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

        Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2019 Aralık ayında görülen davada yargılanan 2’si tutuklu, 12 sanık, çeşitli oranlarda ceza aldı. ‘Kasten öldürme’ suçundan 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan tutuksuz sanık Çetin Çedik hakkında, kararın 5 yıl sonra istinaf mahkemesinde onanmasının ardından yakalama kararı çıkarıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Çetin Çedik’in içinde olduğundan şüphelendikleri bir otomobili, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan ve yapılan takiple Anadolu Mahallesi 2’nci Vatan Sokak'ta durdurulan otomobildeki Çetin Çedik, gözaltına alındı. Çedik, emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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