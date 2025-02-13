Bursa merkezli 9 ilde enerji ve nakil kablosu hırsızlığı operasyonu; suç örgütünü 11 ay takip ettiler

BURSA merkezli 9 ilde, enerji ve nakil kablosu hırsızlığı yapan 22 şüphelinin tutuklandığı suç örgütüne yönelik operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. 11 aylık takibin ardından yakalanan şüphelilerin hırsızlık anları, farklı illerdeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Manisa, İzmir, İstanbul, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Muğla’da enerji ve nakil kablo hırsızlığı yaptıkları belirlenen, liderliğini M.T.’nin yaptığı suç örgütünü çökertmek için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda örgütün başta Bursa olmak üzere birçok şehirde bulunan, özellikle kurulum aşamasında olan iş yeri ve şantiyelerden bakır enerji nakil kablosu çaldıkları, işletme çalışanlarına yönelik silah zoruyla yağma yaptıkları, güvenlik görevlisi veya bekçiler üzerinde silahlı baskı kurarak kasa hırsızlığı yaptıkları ve silah kaçakçılığı yaptıkları belirlendi.

11 AYLIK TAKİBİN ARDINDAN 9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Soygun anları ile araç ve kıyafet değiştirdikleri anlar, güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler, teknik ve fiziki takibe alındı. 11 ay süren takibin ardından, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, suç örgütünü çökertmek için harekete geçen ekipler, 4 Şubat’ta Bursa merkezli Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Edirne, Muğla ve Konya’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Jandarma Özel Harekat ve JASAT’ın da katıldığı operasyonda M.T. ile birlikte 33 örgüt üyesi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 tabanca, 12 tabanca şarjörü, 1 tabanca namlusu, 255 adet tabanca fişeği, 1 av tüfeği, 3 av tüfeği şarjörü, 27 av tüfeği fişeği, suçta kullanıldığı tespit edilen 1 minibüs, 1 arazi aracı ile 187 bin 40 TL, piyasa değeri 775 bin TL olan altın ve ziynet eşyası, 2,37 gram uyuşturucu madde, 37 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar ve hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen el aletleri ele geçirildi.

BANKA HESAPLARINA BLOKE, MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Tüm banka hesaplarına bloke konulan ve bazı malvarlıkları ile araçlarına da tedbir kararı uygulanan şüphelilerden, aralarında örgüt lideri M.T.’nin de bulunduğu 22’si jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 11’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.